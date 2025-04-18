Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:59

Около 6 тыс баков для сбора отходов установят в Подмосковье к началу дачного сезона

С приближением летнего сезона, когда увеличивается количество дачников и, как следствие, растет объем отходов, на территории Московской области приоритетной задачей выступает расстановка дополнительной тары на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Региональные операторы по обращению с отходами уже установили около 4 тыс. баков для твердых коммунальных отходов и бункеров для крупногабаритных отходов.

Это особенно важно с учетом увеличения числа дачников в весенне-летний период, поскольку нехватка контейнеров может привести к образованию несанкционированных свалок.

Так, на текущий момент запланировано установить порядка 1,8 тыс. емкостей до 1 мая, что позволит выполнить план на 70%.

Больше всего тары будет установлено:

Рузский региональный оператор — 1,6 тыс.;

Каширский региональный оператор — 1 тыс.;

Сергиево-Посадский региональный оператор — 660.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.