Около 50 тыс жителей Одинцова и Раменского округа получат электроснабжение

В Московской области большое внимание приходится по вопросам качественного электроснабжения потребителей. Электросетевые компании Подмосковья реализуют различные программы, цель которых — значительно повысить надежность электроснабжения, обеспечив жителей бесперебойным ресурсом. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Так, энергетики повысили надежность электроснабжения более 10 тыс. потребителей в населенных пунктах Одинцовского г. о. В конце мая специалисты «Мособлэнерго» завершили ремонт кабельной линии, обеспечивающей электроэнергией п. Летний Отдых, Большие Вяземы, д. Хлюпино, Чигасово и Захарово. В рамках реализации программы капитального ремонта выполнена замена кабеля 6 кВ на фидере № 18, проходящем от подстанции ПС-117 до распределительной трансформаторной подстанции РТП-26023 в Голицыне. Работы проводились в районе Молодежного проезда. Объем выполненного ремонта составил 1,26 км линии КЛ-6 кВ.

Кроме того, повышена надежность электроснабжения более 100 потребителей в частном секторе д. Осеченки в Раменском г. о. В апреле–мае текущего года энергетиками выполнен капитальный ремонт 1000 м воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ на ул. Капустинской, Дачной, Светлой, Ольховой, Июльской, Дружбы. Работы по замене опор и неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) производились на ВЛ-0,4 кВ, питающей потребителей от трансформаторной подстанции ТП-284.

Всего в 2024 году в Одинцовском г. о. специалисты «Мособлэнерго» отремонтируют 31,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, а также проведут ремонтные мероприятия в 19 подстанциях и расчистку 4,93 га охранных зон вдоль ЛЭП. Наибольшие объемы будут выполнены в летние месяцы. В Раменском г. о. будут отремонтированы 33,4 км кабельных и воздушных линий электропередачи, оборудование 21 подстанций и 4 здания ТП, а также расчистить 5,9 га охранных зон вдоль ЛЭП округа. Наибольшие объемы в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы.

Как отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, всего в 2024 году «Мособлэнерго» планирует построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья. Все работы выполняются под строгим контролем Правительства Московской области и регионального Министерства энергетики.

«Производственные программы наши электросетевые компании реализуют ежегодно. К примеру, в этом году «Мособлэнерго» в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов планирует ввести в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности», — добавил Хромушин.

Напомним, что наибольшие объемы работ в рамках программы капитального ремонта выполняются в весенние и летние месяцы. Годом ранее (в 2023 году) в Подмосковье было построено 214,4 км воздушных и кабельных линий электропередачи, выдано свыше 147,6 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.