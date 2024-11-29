Около 50 скамеек отремонтировали в Истре с начала осени

Сотрудники муниципальной службы содержания территорий в любой сезон проводят ремонты сломанных малых архитектурных форм и установку новых по просьбам жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

Специалисты МБУ «ДОДХИБИМР» подсчитали объемы выполненных работ по содержанию общественных малых архитектурных форм с начала осени.

По всему городскому округу Истра отремонтировали 49 скамеек и 15 урн. Покрасили 7 урн и 20 скамеек. Наибольшее число ремонтов проведено в Истре, Дедовске, Кострово, Онуфриево, Снегирях, Глебовском, Новопетровском.

Кроме того, восстановили стойки для сушки белья и навес над уличным столиком в п. Глебовский.

По просьбам жителей смонтировали 4 новых скамейки в ЖК «Малая Истра», и там же установили 1 урну.

Кроме того, локально проводился ремонт и покраска ограждений во дворах и на общественных пространствах.

В общем ремонт ограждений произведен в объеме свыше 65 кв. метров, покраска — 24 кв. метров.

Работа на благо жителей не останавливается.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.