Около 5 тыс заявлений подали в Подмосковье на получение выплаты взамен земельного участка

С начала года на портале госуслуг Московской области подано более 4,8 тыс. заявлений на оформление выплаты взамен земельного участка участнику СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи региона.

Получить выплату в размере 500 тыс. рублей могут участники специальной военной операции и члены семей погибших бойцов. Для этого необходимо иметь прописку в Московской области, справку об окончании участия в СВО и документы, подтверждающие присвоение звания Героя Российской Федерации или награждение орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО.

Услуга «Единовременная денежная выплата взамен обеспечения земельными участками» доступна на региональном портале. Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы. Далее следует предоставить оригиналы для сверки в выбранный МФЦ.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней. Ответ будет направлен в личный кабинет на портале госуслуг Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.