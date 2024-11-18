Около 400 замечаний содержания территорий выявили председатели МКД Подмосковья

На территории Московской области председатели многоквартирных домов помимо того, что следят за надлежащим содержанием общего имущества и дворовых пространств, вправе также фиксировать выявленные нарушения с помощью специального приложения и передавать их в работу ответственным службам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Благодаря их работе с начала осени удалось выявить порядка 400 дефектов содержания территорий в Подмосковье, 80% из них уже устранены. Остальные недочеты находятся в работе у коммунальных служб.

Лидируют по количеству и качеству решенных вопросов:

Серпухов;

Волоколамский округ;

Красногорск.

В числе наиболее частых замечаний — наличие мусора на придомовой территории; ненадлежащее состояние урн; вандальные надписи на фасадах зданий.

Все нарушения устраняются под надзором инспекторского состава министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.