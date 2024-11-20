Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 17:24

Около 4 тыс нарушений в работе уличного освещения зафиксировали камеры в Подмосковье

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает контроль за состоянием элементов уличного освещения во дворах, общественных пространствах и на пешеходных зонах. Исправное освещение — один из главных факторов безопасности жителей региона, особенно в зимний период. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Зафиксировать нарушения помогает искусственный интеллект. Так, в октябре камеры «Безопасного региона» выявили более 3,7 тыс негорящих светильников на территории Московской области.

Больше всего дефектов освещения было обнаружено в городских округах: Красногорске, Домодедово, Пушкино, Одинцово и Люберцах.

За ненадлежащее выполнение своих обязанностей по содержанию элементов уличного освещения предусмотрены штрафы: от 10 до 15 тыс. рублей — для должностных лиц, от 5 до 40 тыс. рублей — для юридических лиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.