Около 3,5 тыс единиц техники готовы к зимней уборке в Подмосковье

Московская область в полной готовности встречает зимний сезон. Коммунальные службы сформировали ресурсную базу для борьбы со снегом и наледью, основу которой составят более 8 тыс. рабочих и порядка 3,5 тыс. единиц подготовленной спецтехники, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Весь автопарк прошел предзимнюю подготовку и оснащен необходимым оборудованием — отвалами, щетками и пескоразбрасывателями.

Основной парк включает 3 152 единицы спецтехники:

тракторы — 1 692 ед.;

мини-погрузчики — 434 ед.;

самосвалы — 343 ед.;

фронтальные погрузчики — 157 ед.;

экскаваторы-погрузчики — 191 ед.;

комбинированные дорожные машины — 231 ед.;

автогрейдеры — 75 ед.;

лаповые снегопогрузчики — 29 ед.

Помимо техники, ежедневно к работам будет привлекаться более 8 тыс. человек. Их задача — ручная и механизированная уборка там, где требуется точность и внимание к деталям: тротуары и подходы к подъездам.

«Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Всего в зоне ответственности коммунальных служб:

дворовые территории — 14 849 объектов;

общественные пространства — 12 911;

муниципальные участки дорог — 62 375.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе.

«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.