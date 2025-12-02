Около 3,5 тыс единиц техники готовы к зимней уборке в Подмосковье
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Московская область в полной готовности встречает зимний сезон. Коммунальные службы сформировали ресурсную базу для борьбы со снегом и наледью, основу которой составят более 8 тыс. рабочих и порядка 3,5 тыс. единиц подготовленной спецтехники, сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Весь автопарк прошел предзимнюю подготовку и оснащен необходимым оборудованием — отвалами, щетками и пескоразбрасывателями.
Основной парк включает 3 152 единицы спецтехники:
- тракторы — 1 692 ед.;
- мини-погрузчики — 434 ед.;
- самосвалы — 343 ед.;
- фронтальные погрузчики — 157 ед.;
- экскаваторы-погрузчики — 191 ед.;
- комбинированные дорожные машины — 231 ед.;
- автогрейдеры — 75 ед.;
- лаповые снегопогрузчики — 29 ед.
Помимо техники, ежедневно к работам будет привлекаться более 8 тыс. человек. Их задача — ручная и механизированная уборка там, где требуется точность и внимание к деталям: тротуары и подходы к подъездам.
«Мы проактивно провели точечную оценку каждого муниципалитета. Техника укомплектована, маршруты отработаны, персонал обучен. К началу зимы все территории региона должны выйти на единый стандарт готовности», — сказал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.
Всего в зоне ответственности коммунальных служб:
- дворовые территории — 14 849 объектов;
- общественные пространства — 12 911;
- муниципальные участки дорог — 62 375.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно видеть каждое мероприятие по подготовке дорожных и транспортных служб к зимнему периоду в цифровой системе.
«Только это позволяет видеть эффективность работы тех служб, которые отвечают за чистые дороги и убранные дворы, а также эффективность работы техники, которую мы постоянно обновляем и приобретаем», — сказал Воробьев.