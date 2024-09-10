Около 300 урн на общественных пространствах Подмосковья привели в порядок за лето

С начала летнего периода специалисты коммунальных служб Подмосковья под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору провели ремонт и покраску малых архитектурных форм, таких как урны. Так, за сезон ликвидировали порядка 300 дефектов, сообщает пресс-служба ведомства .

Наибольшее количество нарушений было устранено в Одинцовском округе — 37, Дубне — 31, Волоколамском округе — 30.

Инспекторы регулярно проверяют состояние придомовых территорий, поскольку урны являются важным элементом благоустройства дворов. Их содержание в нормативном состоянии — залог чистоты и приятного облика городских пространств.

Жители Московской области могут обращаться к инспекторам напрямую. Адреса и телефоны доступны на официальном сайте министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.