Около 300 дефектов в содержании территорий выявили в Подмосковье за сентябрь

В Московской области действует приложение «Проверки Подмосковья» для активных председателей многоквартирных домов, позволяющее жителям сообщать о выявленных дефектах в содержании территорий, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, за сентябрь председатели МКД зафиксировали порядка 300 нарушений в содержании территорий Подмосковья. Из них 206 недочетов уже устранены. Оставшиеся 79 на данный момент находятся в работе и на контроле Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В числе городских округов-лидеров по устранению дефектов: Серпухов — 80; Волоколамский округ — 40; Пущино — 34.

Больше всего вопросов по итогам обращений у управдомов было к качеству уборки дворов, состоянию элементов на детских игровых комплексах, содержанию контейнерных площадок.

В ведомстве отметили, что взаимодействие с управдомами позволяет оперативно решать проблемные моменты в содержании общественных пространств региона. Отслеживать своевременность реагирования коммунальных служб на запросы жителей позволяет автоматизированная программа СКПДИ.

Жителям напомнили, что обратиться с вопросами содержания территорий можно также в территориальные отделы министерства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.