Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Около 300 автовладельцев оштрафованы за неправильную парковку в Подмосковье

За февраль с помощью мобильного приложения «Добродел», «умных автомобилей» и камер системы «Безопасный регион» к административной ответственности привлечено порядка 300 автовладельцев Подмосковья, разместивших транспортные средства у контейнерных площадок, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Общая сумма штрафов за действия, препятствующие вывозу ТКО, составила 1,8 млн рублей.

Инспекторы министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сотрудники управляющих организаций продолжают разъяснительную работу с гражданами, предупреждая о том, что парковать автомобили рядом с контейнерными площадками запрещено.

Основная цель — донести до каждого понимание ответственности за оставленный в неположенном месте автотранспорт, который может стать причиной срыва графика вывоза отходов.

Сообщить о факте незаконной парковки может любой желающий при помощи раздела «Народный инспектор» мобильного приложения «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах.

По словам главы региона, нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.