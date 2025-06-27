Около 30 тыс кг резиновой крошки закуплено для детских площадок Подмосковья в 2025 году
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий Московской области в текущем году для ремонта покрытий на детских площадках закупили более 28 тыс. кг резиновой крошки, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
«Наличие резинового покрытия на детских площадках — в первую очередь безопасность детей. Сотрудники коммунальных служб следят за тем, чтобы на его поверхности не появлялись трещины или другие повреждения, которые могут снизить защитные свойства. Срок службы покрытия составляет в среднем 5-7 лет, после чего оно подлежит утилизации, однако где-то замена может потребоваться и раньше. Мы понимаем, что это большой объем отходов, поэтому важно не просто выкидывать его в мусорные баки, а сдавать на переработку», — сообщил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Лидерами по объемам закупок стали:
- Серпухов — 8 500 кг;
- Пушкинский — 7 000 кг;
- Солнечногорск — 6 000 кг;
- Красногорск — 4 500 кг.
Резиновое покрытие является одним из ключевых факторов снижения травматизма среди детей.
Технические требования к покрытию предусматривают обязательное наличие ударопоглощающих свойств. Материал должен обеспечивать достаточную амортизацию при падении с разных высот.
Специалисты коммунальных служб следят за тем, чтобы на его поверхности не появлялись трещины или другие повреждения, которые могут снизить защитные свойства. Срок службы покрытия составляет в среднем 5-7 лет, после чего требуется его обновление.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.
«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.