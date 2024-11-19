Около 30 человек вступило в ряды сантехников Подмосковья с августа
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, которую может решить только сантехник, независимо от того, в каком доме он проживает или где работает. Сейчас это профессия, которая становится все более востребованной в нашем обществе, они ежедневно решают множество задач, чтобы обеспечить комфорт каждого жителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
С августа в ряды сантехников Подмосковья вступило порядка 30 неравнодушных к отрасли жителей региона.
Каждый день специалисты выполняют важные задачи:
- обеспечить исправную подачу населению водоснабжения;
- поддерживают в исправном виде системы отопления и вентиляции;
- ремонтируют и обслуживают системы водоснабжения и канализации.
Только в октябре на территории Московской области благодаря работе сантехников было решено более 21 тыс. заявок жителей, связанных с подачей холодного и горячего водоснабжения, ремонта отопительных приборов и устранением неисправностей канализаций.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.