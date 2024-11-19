Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 18:44

Около 30 человек вступило в ряды сантехников Подмосковья с августа

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, которую может решить только сантехник, независимо от того, в каком доме он проживает или где работает. Сейчас это профессия, которая становится все более востребованной в нашем обществе, они ежедневно решают множество задач, чтобы обеспечить комфорт каждого жителя. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

С августа в ряды сантехников Подмосковья вступило порядка 30 неравнодушных к отрасли жителей региона.

Каждый день специалисты выполняют важные задачи:

обеспечить исправную подачу населению водоснабжения;

поддерживают в исправном виде системы отопления и вентиляции;

ремонтируют и обслуживают системы водоснабжения и канализации.

Только в октябре на территории Московской области благодаря работе сантехников было решено более 21 тыс. заявок жителей, связанных с подачей холодного и горячего водоснабжения, ремонта отопительных приборов и устранением неисправностей канализаций.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.