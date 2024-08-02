Около 2,7 тыс подъездов планируют отремонтировать в Подмосковье в этом году

В весенне-летний период в Подмосковье наступает пора ремонтных работ в многоквартирных домах. Такие немасштабные работы, как замена стеклопакетов, штукатурка и покраска в новый цвет стен – могут придать привычному месту совсем другой, свежий, современный вид. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Из года в год в программу ремонта подъездов попадают в первую очередь те подъезды, где действительно необходимо их приведение в порядок. В этом году в Московской области планируется отремонтировать 2 668 подъездов. В настоящий момент работы выполнены в 544 из них», — добавил он.

Спикер регионального парламента при посещении Реутова вместе с главой округа Филиппом Науменко посмотрел уже завершенный ремонт в одном из подъездов — в доме № 18 по улице Октября. На встрече была представлена информация — дом 2008 года постройки, кирпичный, имеет 17 этажей и 3 подъезда. При этом обновления требовал только один из трех.

«Из всех этот, первый, подъезд имел уже потрепанный вид. И мы пошли собственникам навстречу и выполнили их пожелания. Дизайн разработали жители, а материалы и рабочие силы были предоставлены нашей управляющей компанией», — рассказал главный инженер ООО УК «ГК ЖС Реутов» Константин Цуриков.

Ремонт включал в себя обновление входной группы, замену светильников на светодиодные, покраску потолков и стен, замену почтовых ящиков, а также плитки на первом этаже. Кроме того, интерьер дополнили стильные элементы — цветы, настенные часы, картины, зеркала.

Как подчеркнул Игорь Брынцалов, главное, чтобы жители были довольны и ремонт оправдал их ожидания. На встрече он получил тому подтверждение. Председатель Совета дома Наталья Рудакова от имени всех собственников заявила, что обновленному подъезду все очень рады.

«С одной стороны наш проект сочетал в себе практичность и продуманность во всех элементах вплоть до интерьера, но он еще и имеет свою индивидуальность. Мне нравится панель, которая у нас с зеркалами. И картина, которая встречает всех на входе в подъезд, на которой изображен наш храм», — поделилась она впечатлениями.

Филипп Науменко в ходе встречи представил информацию в целом по округу в направлении ремонта подъездов.

«Всего в городском округе 1 287 подъездов. В 2024 году запланированы работы по текущему ремонту в 190 из них. По состоянию на конец июля работы завершены в 66 подъездах. Срок завершения работ в оставшихся — до 31 декабря 2024 года», — отметил он.

Как отметил в завершении Игорь Брынцалов, очень заметно, как со временем меняется уровень выполнения даже таких небольших работ, как ремонт подъезда.

«И главное, что в данном процессе идет полное взаимодействие жителей с управляющей компанией. И мы видим результат — качество жизни наших горожан улучшается, домой они идут с другим настроением. Это наша каждодневная жизнь — мы идем на работу через подъезд, возвращаемся обратно по тому же маршруту. И то, как выглядит подъезд — для жителей очень важно», — сказал спикер регионального парламента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.