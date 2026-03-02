Около 250 единиц спецтехники планируется закупить в Подмосковье в 2026 г
Фото - © Медиасток.рф
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что 250 единиц специальной техники планирует закупить ведомство в 2026 году.
«В прошлом году нами было закуплено 350 единиц техники. Упор был сделан на машины, которые в основном влияют на водоотведение — это илососы и каналопромывочные машины. Мы закупили 108 единиц такой техники. Также мы купили много аварийных машин, они полностью укомплектованы всех необходимым оборудованием», — сказал Григорьев.
Он добавил, что в 2026 году в планах ведомства приобрести еще 250 единиц специализированной техники и постепенно передать ее в муниципалитеты.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.
«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.
