Около 2,5 млн заплатят нарушители за сброс мусора у контейнерных площадок в Истре
В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.
С начала лета на территории Истры зафиксировано 135 нарушителей, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Порядка 60 нарушений связаны выбросом строительных и крупногабаритных отходов.
Часто от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.
В городском округе Истра больше всего нарушений произошли по адресам:
- д. Веледниково, ул. Живописная, д. 14А;
- д. Обушково, д. 53;
- д. Борзые, ул. Центральная;
- с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка.
Сумма штрафов, выписанных водителям, составила 2,5 млн рублей.
Что делать, если стали свидетелем незаконного сброса мусора:
- открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;
- выбрать категорию нарушения;
- зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.