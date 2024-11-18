сегодня в 16:27

Около 2,5 млн заплатят нарушители за сброс мусора у контейнерных площадок в Истре

В Подмосковье выявлять сброс отходов из автомобилей рядом с контейнерными площадками инспекторам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогают камеры системы «Безопасный регион», сообщает пресс-служба ведомства.

С начала лета на территории Истры зафиксировано 135 нарушителей, которые оставляют мусор рядом с баками на контейнерных площадках. Порядка 60 нарушений связаны выбросом строительных и крупногабаритных отходов.

Часто от несанкционированного сброса мусора страдают пункты накопления ТКО соседнего поселка, в котором не проживает нарушитель.

В городском округе Истра больше всего нарушений произошли по адресам:

д. Веледниково, ул. Живописная, д. 14А;

д. Обушково, д. 53;

д. Борзые, ул. Центральная;

с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка.

Сумма штрафов, выписанных водителям, составила 2,5 млн рублей.

Что делать, если стали свидетелем незаконного сброса мусора:

открыть «Народный инспектор» в приложении «Добродел»;

выбрать категорию нарушения;

зафиксировать на видео факт сброса с фиксацией номера транспортного средства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.