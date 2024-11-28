Около 20 тыс тонн металла отправили подмосковные КПО на переработку
Фото - © Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Комплексы по переработке отходов в Московской области ведут активную работы по защите территорий региона от металлических отходов. Так, с начала года совокупный объем материалов из металла, отправленных на переработку, составил порядка 20 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Больше всего — свыше 5 тысяч тонн извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.
Количество извлеченных отходов варьируется в зависимости от возможностей того или иного КПО:
- КПО «Нева» — 3 846 тонн;
- КПО «Дон» — 3 272 тонн;
- КПО «Юг» — 2 900 тонн;
- КПО «Север» — 2 820 тонн;
- КПО «Храброво» — 1 480 тонн;
- КПО «Прогресс» — 419 тонн;
- КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.
Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вовлечением во вторичный оборот:
- отделение лома от других отходов c помощью сильного магнитa;
- обработку металлa в очистительныx ваннax;
- типированиe металлическогo ломa на разновидность (черный и цветной); переплавку:
- изготовлениe металлическиx листов, из которыx делают цельные рулоны, а также стержни, арматуру и проволоку.
Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.
«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.