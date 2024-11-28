Около 20 тыс тонн металла отправили подмосковные КПО на переработку

Комплексы по переработке отходов в Московской области ведут активную работы по защите территорий региона от металлических отходов. Так, с начала года совокупный объем материалов из металла, отправленных на переработку, составил порядка 20 тыс. тонн, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Больше всего — свыше 5 тысяч тонн извлечено из общего потока отходов и направлено на утилизацию на КПО в Егорьевске.

Количество извлеченных отходов варьируется в зависимости от возможностей того или иного КПО:

КПО «Нева» — 3 846 тонн;

КПО «Дон» — 3 272 тонн;

КПО «Юг» — 2 900 тонн;

КПО «Север» — 2 820 тонн;

КПО «Храброво» — 1 480 тонн;

КПО «Прогресс» — 419 тонн;

КПО «Алексинский карьер» — 188 тонн.

Все металлические отходы проходят несколько этапов перед вовлечением во вторичный оборот:

отделение лома от других отходов c помощью сильного магнитa;

обработку металлa в очистительныx ваннax;

типированиe металлическогo ломa на разновидность (черный и цветной); переплавку:

изготовлениe металлическиx листов, из которыx делают цельные рулоны, а также стержни, арматуру и проволоку.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», — сказал Воробьев.