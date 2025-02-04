Около 20 колодцев отремонтировали в Королеве с начала года

В Королеве с начала года специалисты ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал» завершили ремонт 20 колодцев, расположенных на дворовых территориях и проезжих частях города. Из них 8 колодцев относятся к сетям холодного водоснабжения, а оставшиеся 12 — к канализационным сетям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы по обслуживанию колодцев проводятся на постоянной основе, что позволяет поддерживать их в надлежащем техническом состоянии и предотвращать потенциальные проблемы. Необходимость ремонта определяется на основании регулярного обследования сетей водоснабжения и водоотведения.

Во время января при выполнении ремонтных работ были произведены замены поврежденных элементов, проведены проверки герметичности соединений, а также обеспечен беспрепятственный доступ к колодцам для проведения дальнейшего обслуживания.

Диспетчерская служба города фиксирует все заявки, поступающие от жителей по неисправным колодцам. Специалисты оперативно выезжают на место, проводят тщательное обследование и вносят выявленные проблемы в план ремонтных работ.

Оформить заявку на выполнение работ можно в ЕДС:

через мобильное приложении «ЕДС Королев»;

по тел.: 8 (499) 929-99-99;

на портале www.eds-korolev.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.