Около 20 единиц спецтехники очищают улицы Долгопрудного от мусора и грязи

В ежедневном режиме чистоту и порядок на улицах Долгопрудного обеспечивают дорожные службы округа. Так, в среду на дорогах города работают 19 единиц различной техники и 37 рабочих, занимающихся ручной уборкой. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Идет обработка тротуаров и проезжей части, посадочных площадок, уборка урн и мусора, работы по ямочному ремонту и другие мероприятия.

Так, на улице Дирижабельная рабочие проводят мойку стекол остановок, а на улице 1-я Советская — подготовку к ямочному ремонту.

Работы также осуществляются на улицах Горького, Спортивная, Железнодорожная, Маяковская, Волочаевская, Водный переулок, Садовая, Алексеевская, Первомайская, Дирижабельная, Набережная, Заводская, Загорская, 25-го Съезда, Народная, Ленинградская, Госпитальная, Станционная, на Новом шоссе, в районе путепровода и в других частях округа.

Задействованы комплексные дорожные машины, трактора, самосвалы.

За уборку на дворовых территориях отвечают управляющие компании. И если уборка во дворе отсутствует совсем, или вас не устраивает ее качество, то в первую очередь следует обращаться в свою управляющую организацию.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.