Около 2 тыс нарушений в содержании территорий Подмосковья выявили с помощью ИИ

Искусственный интеллект сегодня играет важную роль в обеспечении чистоты и порядка в регионе. За неделю умные помощники обнаружили и направили на устранение 1 826 различных замечаний содержания территорий. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Алгоритмы и технологии, интегрированные в «умные автомобили» позволяют оперативно выявлять следующие нарушения:

наличие мусора на территории;

вандальные надписи на фасадах зданий;

ямы во дворах;

навалы мусора на контейнерных площадках.

«Больше всего нарушений искусственный интеллект выявил по темам навалов отходов на контейнерных площадках. Все обнаруженные недочеты находятся в работе коммунальных служб и автоматически влекут за собой штрафные санкции», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Дмитрий Диденко.

Сумма штрафов составила 1,9 млн рублей.

Больше всего дефектов выявлено в Химках, Одинцово, Воскресенск, Пушкинский и Орехово-Зуево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.