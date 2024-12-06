Около 2 млн жителей Подмосковья перешли на электронные коммунальные счета

Специалисты «МосОблЕИРЦ» отмечают активный переход абонентов на электронные счета за ЖКУ. В начале 2024 года цифровые квитанции получали 730 тыс. жителей Подмосковья, а на текущий момент их число достигло 1,9 млн. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Электронный платежный документ несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу, что и бумажный. При этом оба счета — не документы бухгалтерского учета, а информация о начислениях за жилищные и коммунальные услуги.

Доказательство оплаты услуг — чек или выписка из банка, именно их рекомендуется хранить в бумажном или электронном виде.

В МФЦ для получения субсидии на оплату ЖКУ предоставляется не платежный документ, а справка об отсутствии задолженности. Ее можно получить в клиентском офисе МосОблЕИРЦ или заказать в личном кабинете.

При оплате бумажного или электронного документа процесс зачисления денег одинаков. Факт оплаты отражается моментально чеком. Баланс счета обновляется в течение трех дней, после сверки поступивших из банка сумм с реестрами лицевых счетов.

Персональные данные, истории начислений и платежей надежно защищены. МосОблЕИРЦ делает резервное копирование базы данных, и она может быть восстановлена даже в случае пожара, сбоя или аварии электронной системы.

В личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи» в настройках нужно выбрать опцию «Получать платежные документы в электронном виде» и указать адрес электронной почты.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.