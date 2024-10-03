Около 1,6 тыс вандальных надписей выявили камеры на территории Подмосковья в сентябре

В сентябре на территории Подмосковья камеры «Безопасного региона» выявили 1,6 тыс. вандальных надписей и объявлений во дворах, что на 22% меньше, чем в августе. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве отметили, что несанкционированные надписи подлежат полному устранению. Все выявленные нарушения направляются балансодержателям объектов для ликвидации с помощью специальных моющих средств или краски подходящего цвета.

По количеству обнаруженных дефектов лидируют городские округа: Люберцы, Красногорск и Одинцово.

Вандальные надписи попадают под ст. 214 УК РФ «Вандализм». Неправомерным художникам может грозить до 3 лет лишения свободы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею в виду видеонаблюдение — систему «Безопасный регион», — подчеркнул Воробьев.