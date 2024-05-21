Около 130 подъездов в Люберцах отремонтируют в этом году

В городском округе Люберцы стартовал плановый ремонт подъездов в жилых домах, в текущем году обновят 129 подъездов. Завершить работы планируется к 1 сентября, сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«В этом году в округе планируем отремонтировать в многоквартирных домах 129 подъездов. Из них в домах, которые обслуживают УК АО «ЛГЖТ» — 100, АО «Люберецкая теплосеть» филиал «УК Наш Дом» — 5, ООО «УК Забота о доме» — 15, ПЖК «Полет» — 2, НП «Содружество» жилищных управляющих организаций Люберецкого района» — 7. Уже выполнен ремонт одного подъезда, в работе находятся 38. Во время ремонта будут использоваться современные детали и дизайнерские элементы», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он подчеркнул, что все работы согласуются с жителями. Вместе с ними будут оцениваться результаты и качество ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.