Около 12 тыс заявлений подали в Подмосковье на бесплатный участок

С начала года на региональном портале подано порядка 12 тысяч заявлений на предоставление бесплатных земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

В рамках услуги можно получить земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности или право собственности на которые не разграничено, имеют установленные границы и стоят на кадастровом учете.

Услуга «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Имущественные отношения». Воспользоваться ею могут физические и юридические лица. Услуга предоставляется бесплатно.

В услугу внедрен умный сервис, который автоматически проверяет земельные участки на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения и предоставляет результаты онлайн-анализа в графическом формате.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.

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