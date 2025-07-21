Около 10 деревень Ленинского округа оснастят централизованной канализацией

В северо-восточной части Ленинского городского округа запланированы мероприятия, направленные на поэтапное подключение к системе хозяйственно-бытовой канализации порядка десяти населенных пунктов, где отсутствует централизованное водоотведение. До 2034 года новые коммуникации появятся в Дроздово, Картино, Мамоново, Беседах и других близлежащих деревнях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Московской области запустили беспрецедентную по масштабам модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства. В Ленинском округе в рамках государственной программы уже переложена значительная часть магистрального трубопровода, строятся водозаборные узлы, также в планах — поэтапное устройство хозяйственно-бытовой канализации там, где она до сих пор отсутствует», — приводятся вы сообщении слова главы округа Станислава Каторова.

Говоря о деталях проекта, глава муниципалитета отметил, что в населенных пунктах предусмотрено строительство напорной или самотечной канализации и дальнейшее направления стоков на канализационно-насосную станцию, расположенную вблизи ЖК «Римский квартал» с последующей перекачкой в систему Мосводоканала. По словам специалистов, такое решение является более экологичным, чем строительство собственных очистных сооружений на территории Ленинского округа.

Единственный населенных пункт в этой локации, где есть централизованная канализация, — это деревня Слобода. Жители построили ее за собственные средства, но очистные сооружения здесь нуждаются в модернизации. В администрации муниципалитета планируют разработать проект реконструкции и провести соответствующие мероприятия для включения объекта в госпрограмму Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.

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