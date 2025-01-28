Около 1 т вторсырья доставил на переработку регоператор Воскресенского кластера

В минувшие выходные на территории Раменского Удельнинского центра внешкольной работы прошла акция по сбору вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Всего было собрано более 105 кг вторсырья, из них:

макулатура — 49,4 кг;

тетрапак — 7 кг;

пластик — 13,48 кг;

стекло — 13,4 кг;

металл — 2,12 кг;

«Добрые крышечки» — 20 кг.

По итогам цикла из 5 акций общий объем составил — порядка 1 тонны сырья.

Региональный оператор по обращению с отходами Воскресенского кластера поддержал полезную инициативу и все собранное сырье доставил на перерабатывающий комплекс, откуда оно отправится на производствах, где получит новую жизнь.

Пенсионерка Лариса Семеновна бережно собирала «Добрые крышечки» на протяжении 4 месяцев. Общими усилиями вместе с единомышленниками ей удалось сдать 15 пятилитровых бутылок.

Следующая акция по сбору вторичных ресурсов на переработку запланирована на 22 февраля.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.