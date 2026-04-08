Офис закрыт: УК сбежала из столичного ЖК, оставив его жильцов без воды и тепла

Проживающие в апартаментах ЖК «Солнцево парк» москвичи уже четвертый день сидят без горячей воды и отопления. Их подачу перекрыла ресурсоснабжающая организация из-за многомиллионных долгов управляющей компании.

О том, что УК «Парус» вся в долгах, жильцы узнали случайно — когда начали замерзать, а из крана не полилась вода. Оказалось, что организация недоплатила примерно 23 млн рублей ТЭК, из них 7 млн рублей — сумма последнего платежа. Такую информацию удалось выяснить жителям.

При этом представители УК несколько дней лгали москвичам, что отключения связаны с аварией, а над ее устранением уже работают специалисты. А накануне «управляйка» просто закрыла свой офис и сбежала, ее телефоны замолчали.

Всего УК «Парус» обслуживала минимум 4 дома в районе Внуково. Сейчас без горячей воды и тепла сидит дом № 3А по улице Летчика Ульянина. В корпусах №14, 7 и 7А отключений еще не было, так как отсутствовала возможность добраться до коммуникаций.

Кроме того, всплыли другие неприятные подробности: у «Паруса» есть задолженность и за электроэнергию, и за холодное водоснабжение. Жители с ужасом ожидают, что могут лишиться и этих ресурсов.

При этом жильцы подчеркивают, что исправно оплачивали квитанции за ЖКУ и вообще не были в курсе ситуации с УК. Они обратились в полицию и управу района Внуково. Как заявил представитель местных властей, домам вскоре подберут новую УК.

