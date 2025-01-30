Одинцовский филиал БТИ Подмосковья провел выездную встречу в ГСК «Сокол»

Специалисты Одинцовского филиала бюро технической инвентаризации (БТИ) Московской области организовали выездное мероприятие на территории гаражно-строительного кооператива «Сокол», расположенного в поселке Кубинка Одинцовского округа. Встреча вызвала активный интерес среди собственников гаражей: в ней приняли участие более 25 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

За время работы специалисты оформили 12 заказов на услуги БТИ и провели индивидуальные консультации для 10 собственников недвижимости. Основной упор был сделан на решение актуальных вопросов, связанных с кадастровым учетом, регистрацией прав и оформлением документации.

В ходе встречи участники активно интересовались следующими вопросами:

«Предусмотрены скидки для участников СВО?» Специалисты подтвердили, что льготы предусмотрены для данной категории граждан. Для их получения необходимо предоставить подтверждающие документы. Подробнее о скидках мы рассказали на сайте БТИ Московской области.

«Мой участок пересекается с границей соседа, как быть?» При выявлении наложения границ рекомендуется провести межевание с согласованием спорных моментов с соседями или обратиться в суд. Только после устранения противоречий возможна регистрация прав.

«Могу ли я, как собственник, зарегистрировать несколько гаражей?» Процедура не имеет ограничений по количеству объектов, но требует подготовки полного пакета документов для каждого из них.

Как оформляется доверенность на специалиста БТИ Московской области?» Доверенность на представление интересов должна быть заверена нотариально, с четким указанием перечня полномочий.

Какие сроки выполнения работ БТИ Московской области «под ключ». В среднем сроки составляют от 10 до 30 рабочих дней в зависимости от сложности запроса. Подробнее об услуге вы можете прочитать в Telegram-канале.

По итогам встречи БТИ Московской области достигнута предварительная договоренность с председателем ГСК «Сокол» о дальнейшем взаимодействии. Это позволит упростить процедуры оформления документов для членов кооператива и проводить выездные консультации на регулярной основе. Выездные мероприятия БТИ Московской области становятся важным инструментом для оперативного решения проблем граждан в сфере недвижимости. В планах учреждения — расширение географии выездных консультаций в 2025 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.