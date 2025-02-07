Очистные сооружения в селе Протекино Зарайского округа отремонтируют весной

В селе Протекино под Зарайском активно проходит капитальный ремонт очистных сооружений, который важен для улучшения экологической ситуации в регионе и обеспечения жителей качественной водой. Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Модернизация проходит с учётом всех современных требований и стандартов. Специалисты уже заменили устаревшее оборудование и провели реконструкцию основных узлов, уделяя особое внимание надёжности и долговечности новых конструкций, чтобы избежать аварийных ситуаций.

«Основная часть работы была проведена в 2024 году. Заключительный этап — поставка и установка оборудования — перенесён на этот год из-за отсутствия запасов на складах. Все выполняется под заказ. В ближайшее время все работы закончатся, и очистные сооружения заработают в полном объёме», — сообщил заместитель главы муниципального округа Зарайск Александр Простоквашин.

Ремонт очистных сооружений находится на завершающей стадии и планируется завершить до начала весеннего паводка. Это позволит обеспечить бесперебойную работу очистных даже в условиях повышенной нагрузки во время таяния снега.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.