сегодня в 20:07

Очистные сооружения в коломенской Зарудне реконструируют уже до конца года

В Городском округе Коломна завершается реконструкция канализационных очистных сооружений в деревне Зарудня. Строительная готовность объекта сегодня составляет более 85%, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Работы проводят в рамках государственной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Производительность нового объекта жилищно-коммунального хозяйства — 800 куб. м. в сутки.

«Здесь будет установлена биологическая система очистки, воздуходувы, система механической обработки», — рассказал начальник управления ЖКХ администрации округа Артем Дорожкин.

Очистные сооружения обслуживают более 1500 жителей деревни. Сейчас работы на объекте продолжаются. Строители провели гидроизоляцию, усиление грунтов, установили оборудование, проводятся отделочные работы.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.