Очистные сооружения «Пучково» в Новой Москве реконструируют

Рабочие проведут реконструкцию очистных сооружений «Пучково», которые находятся на территории Новой Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, после чего было принято решение о модернизации объектов», — напомнил Бирюков.

По его словам, с 2012 года на указанной территории реконструировали и построили 11 очистных сооружений, обновили канализационно-насосную станцию «Щапово».

Он добавил, что в результате проведенной реконструкции на очистных сооружениях «Пучково» возрастет надежность работы системы водоотведения, а еще будет обеспечен необходимый резерв мощностей.

«В рамках проекта построим новую канализационно-насосную станцию производительностью 1 тыс. кубометров в сутки, работы проведем с применением самых современных технологий», — сказал вице-мэр.

Он уточнил, что такой подход поможет вывести из эксплуатации морально устаревшие сооружения. В итоге перекачивать весь принимаемый сток будут на очистные сооружения городского округа Троицк. Чтобы не было неприятных запахов, рабочие сделают высокомощные газоочистные установки.

Как отметил заммэра, рабочие будут использовать в основном оборудование и материалы российского производства. Все ключевые узлы и механизмы, которые нужны для реконструкции объекта, производятся в Московском регионе, а диспетчеризацию выполнят с использованием отечественного ПО.