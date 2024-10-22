Очистные сооружения для школы планируют построить в Домодедове в 2025 году

В городском округе Домодедово в следующем году планируют построить очистные сооружения для школы на 550 мест. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета городского округа Домодедово.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставке оборудования по объекту: „Строительство локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест“ по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации, выполнению строительно-монтажных и пусконаладочных работ, поставке оборудования по объекту: «Строительство локальных очистных сооружений для общеобразовательной школы на 550 мест» по адресу: Московская область, г. о. Домодедово, мкр. Барыбино, ул. Макаренко».

Планируется построить очистные сооружения производительностью 128,6208 куб. м/ч.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.