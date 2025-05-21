Обустройство новой дороги обсудили в Павловском Посаде

Руководитель города встретился с местными жителями микрорайона Красная Заря. Граждан волновал вопрос состояния дорог и освещения. Основной запрос — обустройство дорожного полотна, тротуара и парковочного места для павловопосадцев, оставляющих машины вблизи железнодорожной платформы. Денис Семенов дал поручение включить улицу Дарвина в план работ по капитальному ремонту на следующий год.

В микрорайоне сделают удобные съезды по улице Вачевская, где сейчас отсыпают дорогу асфальтовой крошкой, и тротуар, который соединяет две дороги.

Денис Олегович дал указание навести порядок с въездами во дворы на улицах Орджоникидзе и Кирова — время и большегрузная техника изрядно «потрепали» асфальт. Там произведут полную замену покрытия на отдельных участках.

В дворовых территориях района Кузьмина-Южная-Фрунзе, подрядчикам необходимо поправить бордюрные камни там, где велись работы по комплексному благоустройству территории.

Ресурсоснабжающая организация ПП КС МО закрасит надписи на тепловых камерах, а торговому отделу поручено напомнить всем собственникам объектов и предприятий о том, что фасады также должны быть чистыми и без незаконных рисунков.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.