Обслуживание газового оборудования проведено в 130 тыс квартир Подмосковья

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В феврале текущего года сотрудники АО «Мособлгаз» провели работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования в более 130 тыс. квартирах МКД региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В ходе обследований были выявлены нарушения в 4 023 жилых помещениях. Все они в целях безопасности потребителей были отключены от системы газоснабжения.

Среди выявленных нарушений:

самовольные замены газового оборудования;

повреждения газопровода;

отсутствие доступа для обслуживания.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с сотрудниками территориальных отделов обеспечило координацию действий администраций муниципалитетов, АО «Мособлгаз» и их подрядных организаций.

Так, после устранения нарушений газоснабжение в 4 023 квартирах восстановлено в полном объеме.

Жителям напомнили о необходимости регулярного технического обслуживания газового оборудования. При любых подозрительных ситуациях, связанных с газоснабжением, следует сообщать в АО «Мособлгаз», а при аварии и запахе газа — звонить 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе подключены к газоснабжению 2 млн квартир, в связи с чем необходимо не допустить возникновения опасных ситуаций из-за неисправных колонок или нарушений в системе воздухообмена.

Поэтому, по словам главы Подмосковья, продолжается системная работа по профилактике и проверке газового оборудования.