Общественная приемная «Единой России» провела в Мытищах прием граждан по вопросам ЖКХ

На вопросы жителей отвечали депутат Госдумы, руководитель региональной приемной партии Алла Полякова и координатор федерального партийного проекта «Школа ЖКХ» в Московской области Наталья Абросимова

Консультационную помощь оказывали представители Фонда капитального ремонта и администрации городского округа Мытищи. Основной темой приема стали вопросы капитального ремонта: заключение договоров на проведение капитального ремонта и взаимодействие с управляющими компаниями. Также жителей интересовало, как обеспечить контроль за работой управляющих компаний. По каждому обращению были даны консультации специалистов.

«Сегодня на прием мы пригласили представителей Фонда капитального ремонта и администрации Мытищ, чтобы специалисты смогли на месте дать жителям конкретные ответы. Тема ЖКХ — всегда одна из самых чувствительных. Вопросы напрямую касаются качества жизни. Стараемся держать руку на пульсе и помогать в решении этих проблем», — рассказала Алла Полякова.

Также депутат отметила, что с 14 по 18 апреля приемные «Единой России» в Московской области проведут тематическую неделю приемов по вопросам жилищно-коммунальной сферы. Партнерами недели станут активисты партийных проектов «Школа ЖКХ» и «Городская среда», а также управляющие компании и другие профильные ведомства.

Наталья Абросимова отметила, что подобные приемы и открытый диалог с собственниками МКД позволяют оперативно помогать и консультировать по вопросам ЖКХ жителей региона.

«Такие тематические встречи — добрая традиция и дополнительнаямотивация для жителей, чтобы не откладывать свои вопросы на потом, а максимально быстро решить их здесь и сейчас. К нам обращаются по разным моментам от возможности получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг до переселения из ветхого и аварийного жилья. Самые часто задаваемые вопросы: содержание МКД, вывоз ТКО и социальная газификация населения. А наша задача, в первую очередь, решить все вопросы положительно, а что непонятно — разъяснить», — пояснила Наталья Абросимова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.