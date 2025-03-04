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Общедомовые приборы учета тепла в ЖК Люберец восстановят до 1 апреля

Общедомовые приборы учета тепловой энергии в ЖК «Кореневский форт» в городском округе Люберцы восстановят до 1 апреля, об этом на встрече с жителями сообщили представители ресурсоснабжющих организаций, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ЖК «Кореневский форт» состоялась встреча сотрудников администрации городского округа, представителей Минчистоты Московской области, УК «ЛГЖТ», Люберецкой Теплосети и Люберецкого Водоканала с жителями жилого комплекса.

На встрече обсуждались, в частности, вопросы восстановления и передачи на коммерческий учет общедомовых счетчиков теплоэнергии, что является приоритетной задачей для собственников.

Представители обслуживающих и ресурсоснабжающих организаций заверили, что работы по восстановлению счетчиков находятся на завершающей стадии. Подтверждена готовность завершить все необходимые мероприятия в срок до 1 апреля 2025 года.

Жители отметили важность прозрачного учета теплоэнергии для оптимизации коммунальных платежей. В свою очередь, представители территориального управления Красково-Малаховка подчеркнули готовность оказывать содействие в решении возникающих вопросов и контролировать ход выполнения работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.