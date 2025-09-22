Обращения каширян на контроле Муниципального центра управления регионом

«Все знаем! Быстро решаем! Не допускаем!» — такой девиз Муниципального центра управления регионом (МЦУР). Именно здесь аккумулируются все обращения каширян, оставленные в социальных сетях и на портале «Добродел», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Под контролем Центра управления регионом в Кашире — дворы, дороги, транспорт, общественные территории, образование и здравоохранение. Только за прошлую неделю сюда поступило около 250 обращений, и МЦУР оперативно решает каждую из заявленных проблем.

В составе МЦУРа работают 6 специалистов, которые плотно взаимодействуют с подрядчиками и управляющими компаниями, сотрудничают с территориальными управлениями и минимизируют время реагирования на каждое обращение.

Еженедельно в МЦУРе проходят заседания штаба, на которых детально рассматриваются ситуации, требующие особого внимания. Это позволяет свести к минимуму количество отказов и повысить эффективность работы. Главная цель центра — улучшение качества жизни в городском округе Кашира.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.