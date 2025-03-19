Оборудование обновят на КНС в поселке Зеленоградский округа Пушкинский

Обеспечение жителей поселка Зеленоградский округа Пушкинский постоянным и качественным ресурсом — такую задачу ставит перед администрацией глава округа Пушкинский Максим Красноцветов. В рамках реализации поручений выполнена закупка необходимого насосного оборудования, автоматики, щитов управления, фасонных частей для того, чтобы канализационно-насосные станции (КНС) на территории поселка работали эффективно. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Состояние очистных сооружений и сетей водоснабжения вызывало критику, ликвидация подтоплений становилась насущной проблемой, решить которую не представлялось возможным. Все имущество водоснабжения и водоотведения находилось в аренде у специализированной организации — МУП «Межрайонный Щелковский водоканал».

16 марта глава округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан, заместители главы округа провели рабочую встречу в посёлке Зеленоградский.

«Мы еще раз посмотрели на то, что фактически происходит на объекте. Могу сказать, что МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» в пятницу получил уведомление о прекращении договора аренды оборудования на территории посёлка Зеленоградский. Все имущество будет возвращено назад, в казну городского округа. Меры, которые предпринимает администрация округа по нормализации ситуации с предоставлением коммунальных услуг, являются необходимыми и достаточными. На объектах водоотведения и водоснабжения введен сейчас режим ЧС, он позволяет нам беспрепятственно находиться на объектах и проводить оперативные работы по обеспечению жителей ресурсом», — отметил глава муниципалитета.

Глава округа подчеркнул, что уже на следующей неделе приступят к монтажу оборудования на КНС по всему Зеленоградскому, начать планируют с КНС «Школьная».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.