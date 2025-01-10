Обогреватели привезли в дома и соцучреждения Миронцева после сбоя на котельной

В соцучреждения и дома, расположенные в деревне Миронцево городского округа Солнечногорск, привезли обогреватели. Они понадобились после аварии на котельной, сообщает пресс-служба областного Минэнерго.

На котельной случился технологический сбой в работе автоматики, также был зафиксирован гидроудар. На данный момент дефект уже устранен, а котлы вновь запущены, однако отопление и горячая вода от котельной временно идут со сниженными параметрами.

Специалисты продолжают проведение пусконаладки на котельной. В то же время в социальные учреждения и дома привезли обогреватели, их раздали всем нуждающимся.

Данная котельная вошла в программу модернизации, за 2 года ее технологически переоснастят. Это позволит повысить надежность теплоснабжения населения. Кроме того, в Миронцеве проводят модернизацию сетей.

Ранее местные жители в соцсетях начали жаловаться на холодные батареи и отсутствие горячей воды.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.