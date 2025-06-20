Обновленный водозаборный узел в Горках Ленинских введут в эксплуатацию в июле

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов проверил готовность водозаборного узла № 8 в поселке Горки Ленинские. На объекте провели реконструкцию в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и проекту губернатора Московской области «Чистая вода». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Обновленный водозаборный узел позволит обеспечить чистой питьевой водой больше 10 тыс. жителей в Горках Ленинских и соседних поселках. В ходе реконструкции установили современное оборудование для фильтрации, а также увеличили производительность объекта до 1920 кубометров воды в сутки. Для нас принципиально важно гарантировать надежное водоснабжение в домах наших жителей, а также в детских садах, школах и других социальных объектах», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он подчеркнул, что одним из главных условий было, чтобы на время проведения работ водозаборный узел не останавливался и продолжал функционировать, подавая воду жителям поселка. На сегодняшний день строительство практически завершено, в начале июля подрядчик подаст документы на ввод ВЗУ в эксплуатацию.

Данный водозаборный узел — 1980 года постройки, его износ к началу реконструкции составлял 65%. Здесь требовалась комплексная модернизация: обновление двух артезианских скважин, бурение новой скважины, строительство дополнительных и ремонт существующих зданий, установка современного оборудования для очистки воды.

«По поручению Андрея Юрьевича Воробьева в Ленинском округе идет масштабная программа по обновлению всех систем жилищно-коммунального хозяйства, чтобы наши жители чувствовали себя в безопасности в вопросе качества услуг ЖКХ. Только по водоснабжению до 2030 года запланированы работы объемом свыше 15 млрд рублей», — добавил Станислав Каторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в каждом, без исключения, муниципалитете Подмосковья, в каждом городе реализуется самая масштабная за всю историю модернизация электро-, тепло- и водоснабжения. Губернатор отметил, что эти 3 магистральные темы четко, ясно и подробно отражены в национальной цели президента РФ Владимира Путина и являются приоритетным национальным проектом.

«То есть в канве идеологии указа президента мы реализуем масштабную программу. Что такое масштабная программа, для каждого муниципалитета должно быть понятно», — сказал Воробьев.