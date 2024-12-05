Обновленный пункт раздельного сбора мусора заработал в подмосковном поселке Юдино

Новый формат предполагает дежурство в выходные дни специалиста, который поможет гражданам правильно сортировать отходы и объяснит правила их переработки. Организаторы отмечают, что в случае успеха опыт, полученный в Одинцовском округе, будет масштабирован на другие пункты РСО Московской области.

По словам экспертов, присутствие на пункте специалиста позволит сократить объем не подлежащего переработке мусора на 40-50%. Сортировка и утилизация неперерабатываемых отходов требуют дополнительных усилий и в итоге делают работу таких точек низкоэффективной. Не секрет, что даже энтузиасты повторного использования отходов не всегда умеют правильно сортировать вторсырье. Лучшим местом для обучения являются именно пункты РСО.

Пункт раздельного сбора будет работать по субботам и воскресеньям с 12:00 до 18:00 по адресу: Одинцовский округ, село Юдино, д. 55. Здесь установлены восемь приемных окон для сортировки отходов, а также дополнительное окно для сбора пластиковых крышек. Посетители смогут сдавать картон, бумагу, пластиковые бутылки, композитные упаковки, упаковки TetraPak, мягкие пленки и пакеты, полипропилен, полиэтилен низкого давления (ПНД), стекло и пластиковые крышки. Все собранное сырье будет отправлено на склад партнера проекта — экоцентра «Сборка», а оттуда — на заводы-переработчики, где из отходов производятся новые материалы и сырье, например, пластиковая флекса, гранулы для асфальтобетонных смесей и покрытий беговых дорожек, картон, целлюлозные волокна и вторичная полиэтиленовая упаковка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.