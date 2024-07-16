Обновленный КДЦ «Заря» в Балашихе станет единым культурным центром для жителей микрорайона

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход реконструкции культурно-досугового центра «Заря» в одноименном микрорайоне в рамках выездного совещания с участием подрядчиков и представителей администрации округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

После завершения капитального ремонта в здании площадью около 2,1 тысячи квадратных метров появится единый культурный центр. Он позволит посетителям совместить досуг с получением дополнительного образования. Между домом культуры и музеем ПВО появится зона отдыха, для этого строители благоустроят небольшой сквер с детской площадкой, лавочками и парковкой.

«Здание КДЦ „Заря“ давно требовало реконструкции. В 2023 году мы включили культурный объект в государственную программу Московской области и приступили к работам. Здание сложное, потребовались определённые конструктивные решения. Особенно с учетом того, что здесь впоследствии будут размещены отделение Детской школы искусств № 6 и библиотека. Активно обсуждали проект с жителями микрорайона и ветеранской организацией. В этой части города проживает множество действующих военнослужащих и ветеранов, поэтому учли и эту специфику», — сказал Сергей Юров.

На объекте работают 40 человек и спецтехника. На сегодняшний день строители уже завершили внутренние демонтажные работы, стяжку полов первого этажа и заменили кровлю. Продолжается ремонт слаботочных систем и электроснабжения, монтаж сетей водоснабжения и отопления.

Заключен дополнительный контракт на отделку помещений и оснащение оборудованием. Общая строительная готовность объекта составляет 40%.

«По инженерным сетям выполнены работы по прокладке и монтажу вентиляционного оборудования. Черновые работы практически завершены. Замена окон, установка дверей и отделочные работы ещё впереди. Прилегающая территория будет озеленена, также обновим систему освещения», — сообщил главный инженер компании «Ринново» Дмитрий Тихонов.

Бывший Дом офицеров ВВС, ныне КДЦ «Заря», открылся в военном городке Заря в 1974 году. С того времени капитальный ремонт в здании не проводился. Уже в конце этого года обновленный местный досуговый центр примет своих воспитанников и посетителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.