сегодня в 20:15

Обновленная котельная заработает в округе Подмосковья в 2026 году

В городском округе Лотошино проведут работы по реконструкции объекта капитального строительства, необходимого для обеспечения эксплуатации котельной № 15, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году. Планируется в рамках проведения закупки реконструировать котельную мощностью 3 МВт.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.