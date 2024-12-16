Обновленная котельная заработает в округе Подмосковья в 2026 году
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В городском округе Лотошино проведут работы по реконструкции объекта капитального строительства, необходимого для обеспечения эксплуатации котельной № 15, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году. Планируется в рамках проведения закупки реконструировать котельную мощностью 3 МВт.
Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Лотошино.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.
«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.