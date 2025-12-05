Областной форум «Управдом» пройдет 10 декабря в Красногорске

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 16:55

Форум «Управдом» состоится 10 декабря в здании правительства Московской области в Красногорске. В мероприятии примут участие председатели советов многоквартирных домов, активисты и представители профильных министерств, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Форум «Управдом» пройдет 10 декабря в Красногорске на бульваре Строителей, д. 7. Начало мероприятия запланировано на 11:00. В форуме примут участие председатели советов многоквартирных домов, жилищные активисты, члены общественных объединений, представители управляющих организаций, а также профильные министерства и ведомства региона.

С приветственным словом выступят вице-губернаторы Московской области Владислав Мурашов и Мария Нагорная, министр жилищно-коммунального хозяйства Кирилл Григорьев, министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Игорь Даниленко, а также председатель ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

В программе форума запланированы обсуждение актуальных вопросов сферы ЖКХ и определение направлений дальнейшего развития отрасли. В торжественной части мероприятия вручат награды победителям конкурса «Лучший председатель совета многоквартирного дома Московской области» в четырех номинациях.

Форум проводится уже 11 лет и служит площадкой для прямого диалога между общественностью и властью. Подробная информация размещена на сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил особое внимание на программу подготовки домов и сетей к зиме.

«Мы имеем контакты со всеми главами, где идут наиболее масштабные работы по модернизации системы ЖКХ. Приятно, что наши партнеры — «Газпром» — прибавили в работе, прибавили заметно», — подчеркнул Воробьев.