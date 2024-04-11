Объявлен конкурс на комплексное благоустройство дворовых территорий в Чехове

Объявлен конкурс на комплексное благоустройство дворовых территорий в городском округе Чехов, заявила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении конкурса в электронной форме Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий по адресу: Чехов, ул. Полиграфистов, д. 27а, 27, 29, 29/1, 29/2.

Подрядчику предстоит выполнить работы по комплексному благоустройству, включающие демонтаж старого и укладку нового асфальтового покрытия, благоустройство тротуаров, проездов, обустройство бортовых камней, парковочного пространства, нанесение дорожной разметки и пр.

Работы финансируются за счет средств городского округа Чехов Московской области.

Окончание подачи заявок 3 мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.