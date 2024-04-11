Объявлен конкурс на капитальный ремонт участка теплосети в Дубне

В единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовки проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту по мероприятию: «Капитальный ремонт участка теплосети по адресу: Московская область городской округ Дубна, от ул. 9 Мая до ул. Вокзальная, от Павильона задвижек до ЦТП-3 (в т. ч. ПИР)».

Подрядчику предстоит выполнить демонтажные работы, работы по планировке и водопонижению участка, монтаж основных несущих конструкций подземной и надземной части здания, общестроительные и отделочные работы, устройство внутренних инженерных систем, монтаж технологического оборудования, а также работы по благоустройству и озеленению.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.