Обход многоквартирных домов проведен по улице Суворова Лосино-Петровского

Заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Роман Мещеряков провел обход многоквартирных домов по улице Суворова. Основной вопрос касался ремонта подъездов, а также уборки придомовой территории, жители оставляли заявку с просьбой выкорчевывать кустарники сзади дома № 2 и провести опиловку деревьев вблизи домов, сообщает пресс-служба администрации округа.

Поставили задачу сотрудникам управляющей компании МП «ЛП КТВС» составить план работ и провести косметический ремонт в подъездах.

В ходе проверки оценили качество содержания и обслуживания МКД. По словам жителей, заявки не всегда отрабатываются в срок, поставили задачу присутствующим представителям управляющей компании не пренебрегать сроками отработки заявок, держать на контроле обращения жителей и исполнять своевременно поступившие жалобы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.