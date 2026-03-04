Новым клиентам МосОблЕИРЦ рассказали, как получать услуги онлайн. Тем, кто впервые получил квитанции расчетного центра и столкнулся с вопросами, не обязательно сразу посещать офис. Специалисты напоминают, что все необходимые услуги доступны дистанционно — в личном кабинете и мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», сообщила пресс-служба центра.

Для регистрации потребуется бумажная квитанция: нужно ввести номер лицевого счета и указать сумму к оплате за любой из последних трех месяцев. После этого следует указать номер телефона и выполнить дальнейшие шаги, следуя подсказкам системы. Зайти на платформу можно через сайт мособлеирц.рф или установив приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», которое доступно для скачивания в Google Play, RuStore и App Store.

Если у вас возникли трудности с уточнением номера счета или другие вопросы, круглосуточную консультацию можно получить по телефону 8 499 444-01-00. Звонки принимаются ежедневно с 8:00 до 22:00. Кроме того, подробная инструкция по регистрации опубликована на официальном сайте расчетного центра.

Функционал личного кабинета позволяет решать практически все вопросы без визита в офис. Пользователи могут получать электронную платежку, оплачивать счет без комиссии, а также передавать показания и отслеживать историю расходования ресурсов. Сервис дает возможность заказывать различные услуги, направлять официальные обращения и получать справки (правда, без синей печати). Воспользоваться личным кабинетом и приложением можно ежедневно в промежутке с 6:00 до 23:00.