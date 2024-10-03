Новый водопровод проложили на улице Победы в округе Лобня

В городском округе Лобня завершена прокладка нового водопровода на улице Победы. В рамках работ по благоустройству в микрорайоне Луговая после аварии заменено 150 метров труб. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На ВЗУ ВНИИ кормов специалисты установили новый глубинный насос. Заменили участок горячего водоснабжения по адресу: Свободный проезд, 5.

В бассейне оздоровительно-спортивного комплекса провели работы по очистке системы фильтрации.

Продолжается обустройство павильона для проведения творческих мастер-классов и павильона-раздевалки для коллективов, участвующих в мероприятиях в парке «Киово».

Начаты работы по капитальному ремонту крыши Дома культуры «Красная поляна».

Также в четверг запущена в работу отремонтированная ливневая канализация на улице Крупской. Ремонтные работы длились три месяца, заменили 700 м труб. Прочищено и восстановлено около 6 км ливневой сети. Восстановлено историческое соединение городского пруда с рекой — пруд будет проточным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.