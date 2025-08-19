Новый участок теплосети начали заполнять в Кашире-2

сегодня в 19:12

В рамках программы по модернизации системы теплоснабжения на перекрестке Садовой и Центральной завершён монтаж участка тепловой сети диаметром 400 миллиметров. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Сейчас специалисты подрядной организации и МУП «Теплосеть» приступили к заполнению системы.

«Это один из самых сложных участков, поскольку здесь сосредоточены все коммуникации: газ среднего и высокого давления, связь, электрические сети. Работы по прокладке новой трассы подрядчик вёл несколько дней, подача ГВС была приостановлена в 49 многоквартирных домов на Садовой, Вахрушева, Гвардейской, Центральной, Кржижановского, Новокаширской и 8 марта. Сейчас мы запустили трассу», — отметил директор МУП «Теплосеть» Игорь Жаров.

По словам специалистов, на заполнение системы потребуется 6 часов. Будет произведен поэтапный запуск отдельных участков, после этого вода начнет поступать в многоквартирные дома.

По вопросам, связанным с горячим водоснабжением, необходимо обращаться по телефону: 8 (495) 487-40-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.