Новый трансформатор поставили для 500 жителей деревни Бирево округа Клин

сегодня в 15:10

«Россети Московский регион» повышают надежность электроснабжения городского округа Клин. Так, на минувшей неделе энергетики филиала «Россети Московский регион» — «Северные электрические сети» установили трансформаторную подстанцию 100 кВА в деревне Бирево городского округа Клин. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Новое оборудование обеспечит надежное электроснабжение более 500 жителей этого населенного пункта.

Работы выполнялись специалистами Клинского района электрических сетей в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Клин.

Среди первоочередных мероприятий программы также реконструкция 13 узловых трансформаторных подстанций в селе Спас-Заулок, поселке Малеевка, деревнях Давыдково, Алексейково, Опалево, Ясенево, городах Клин и Высоковск.

Эти мероприятия планируется завершить до конца текущего 2024 года.

В Московской области вопросами повышения надежности электроснабжения занимается министерство энергетики. Под его контролем с начала текущего года соответствующие мероприятия выполнили на более чем 130 электрообъектах, построили свыше 40 подстанций. Кроме того, продолжается реконструкция воздушных и кабельных линий электропередачи.